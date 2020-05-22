Россию обвинили в слежке за Трампом в Белом доме

Российские пилоты летали над Белым домом и следили за местоположением Дональда Трампа. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Американский чиновник считает, что Россия использовала Договор по открытому небу не должным образом.

«Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: [резиденция] Кэмп-Дэвид или Бедминстер (город, где находится гольф-клуб Трампа)», – сказал О'Брайен в эфире Fox News.

Ранее президент США заявил о выходе из Договора по открытому небу, который был заключен 24 марта 1992 года между представителями 27 государств – членов ОБСЕ. Трамп заявил, что причиной выхода стало несоблюдение Россией условий договора. При этом он не озвучил никаких доказательств, подтверждающих это.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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