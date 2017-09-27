Среда, 27 сентября 2017, 10:04 мск

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Политика

США готовят санкции против России за несоблюдение Договора по открытому небу

США готовят санкции против России за несоблюдение Договора по открытому небу
Фото: Минобороны РФ

Вашингтон разрабатывает ответные меры в отношении России, которая, по мнению США, нарушила условия Договора по открытому небу. Какие именно шаги предпримут американские чиновники, пока неизвестно. В том случае, если Москва вернется к выполнению соглашения, санкции будут отменены.

«Мы давно обеспокоены вопросом исполнения Россией Договора об открытом небе. После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств»,– заявил источник в Госдепартаменте США «Интерфаксу».

Дипломат уточнил, что ответные меры призваны побудить российские власти «к более конструктивному ответу» на беспокойства США. «Мы готовы в любой момент отменить эти меры в случае, если Россия вернется к выполнению своих обязательств по Договору об открытом небе»,– заключил американский чиновник.

Договор о мирном небе был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Согласно документу государства могут совершать облеты территорий друг друга. Соглашение предусматривает дальность полетов до 5,5 тысячи км. Однако российские власти установили ограничение в 500 км для пролета над Калининградской областью, что не позволяет облететь всю территорию эксклава. Таким образом, по мнению США, Москва нарушила договор.

Ранее руководитель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что Россию предупредили о допущенных нарушениях еще в июле.

Тем временем, Вашингтон планирует ограничить полеты российских военных самолетов над США в рамках Договора об открытом небе, об этом накануне сообщил МИД РФ. По данным СМИ, изменения коснутся полетов над Аляской и Гавайями. В российском ведомстве изучат решение американских властей и, вероятно, примут ответные меры.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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