Лавров высказал подозрения в адрес США по договору о РСМД

Россия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), но без нарушений со стороны США. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы, как говорил президент России, заинтересованы в том, чтобы договор сохранялся, но сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям», – заявил министр иностранных дел после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, которая прошла в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Как передает РИА «Новости», Лавров отметил, что подозрения заключаются в том, что американцы создают боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, которые были взяты по договору. «Мы честно эти озабоченности предъявили», – заявил дипломат. Кроме того, он отметил, что Вашингтон также высказывает претензии, но не может их конкретизировать. «В любом случае разговор надо вести, а позиция конгресса остается позицией конгресса», – заявил Лавров.

Ранее сенат США принял законопроект о направлениях деятельности минобороны штатов, выделив на следующий финансовый год около $700 млрд. В частности, в документе предусмотрена норма о возможности отказа США от выполнения одной из статей РСМД.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.09.17

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