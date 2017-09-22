Тиллерсон: Москва нарушала обязательства по договору о РСМД

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении договоренностей по нераспространению оружия массового поражения. «Мы призываем Россию изучить, как она может лучше поддержать усилия по нераспространению», – сказал Тиллерсон на заседании Совбеза ООН, посвященном этой проблеме.

По словам главы госдепа, Москва и Вашингтон несут особую ответственность за то, чтобы поддерживать режим нераспространения, но в последние годы Россия «иногда действовала таким образом, который ослабляет глобальные нормы и подрывает принцип ответственности наций». Тиллерсон обвинил Москву в несоблюдении обязательств по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), в нарушении «гарантий безопасности которые были даны в конце холодной войны», и в попытках «ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ».

Госсекретарь заявил, если Россия «хочет восстановить свою роль заслуживающего доверия действующего лица в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи», она должна продемонстрировать приверженность соблюдению обязательств по ядерной безопасности и контролю над вооружениями.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что его удивило заявление Тиллерсона, передает РИА «Новости». «Мы сегодня с удивлением узнали от госсекретаря США, что Россия, оказывается, еще и ослабляет потенциал МАГАТЭ. Это, конечно, для нас новое слово», – заметил дипломат.

В Российском МИДе неоднократно подчеркивали, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву в нарушении договора по РСМД в качестве предлога для принятия возможных ответных мер. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было». Он также подчеркивал, что у Москвы «имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых «вольностей» с выполнением договора самими американцами.

Как писал «Новый День», на днях Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Встреча состоялась в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН. Он заявил, Россия заинтересована в сохранении Договора РСМД, но без нарушений со стороны США. «Мы, как говорил президент России, заинтересованы в том, чтобы договор сохранялся, но сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям», – заявил Лавров.

Как передает РИА «Новости», Лавров отметил, что подозрения заключаются в том, что американцы создают боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, которые были взяты по договору. «Мы честно эти озабоченности предъявили», – заявил дипломат. Кроме того, он отметил, что Вашингтон также высказывает претензии, но не может их конкретизировать. «В любом случае разговор надо вести, а позиция конгресса остается позицией конгресса», – заявил Лавров.

Ранее сенат США принял законопроект о направлениях деятельности минобороны штатов, выделив на следующий финансовый год около $700 млрд. В частности, в документе предусмотрена норма о возможности отказа США от выполнения одной из статей РСМД.

Нью-Йорк, Иван Гридин

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