Суббота, 30 сентября 2017, 11:30 мск

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Трамп сделал Тиллерсона куратором антироссийских санкций

Трамп сделал Тиллерсона куратором антироссийских санкций
Фото: www.state.gov

Вашингтон (Новый День, Иван Гридин) Курировать экономические санкции в отношении России, Ирана и КНДР в США будет госсекретарь Рекс Тиллерсон. Соответствующий меморандум опубликован после подписания президентом США Дональдом Трампом на сайте минфина США.

Тиллерсон, в частности, будет отвечать за закрепление на законодательном уровне антироссийских санкций, введенных при предыдущем президенте США Бараке Обаме из-за ситуации на Украине. Кроме того, он будет курировать исполнение ряда статей закона о санкциях, введенных против Москвы из-за якобы имевших место кибератак.

Помимо этого, как передает РИА «Новости», госсекретарь США будет принимать решения о выдаче виз лицам, которые «наносят ущерб кибербезопасности», действуя в интересах России. Ранее минфин США выпустил директиву, согласно которой ограничения на финансирование банков и компаний нефтегазового сектора России, вступят в силу с 28 ноября.

Стоит отметить, что максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под американскими санкциями, сократится до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Напомним, ЕС и США ввели ряд санкций против России из-за ситуации на Украине летом 2014 года. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно.

С декабря 2016 года Вашингтон также ввел ограничения против России, обвинив Москву во «вмешательстве» в выборы президента США. Доказательств американцы так и не смогли предоставить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными».

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© 2017, РИА «Новый День»

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