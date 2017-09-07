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«Попал в плохую компанию и отруливает»: Путин пристыдил Тиллерсона

«Попал в плохую компанию и отруливает»: Путин пристыдил Тиллерсона
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на сессии Восточного экономического форума, объяснил, почему Госсекретарь США Рекс Тиллерсон «отруливает» от сотрудничества с РФ. По мнению главы государства, Тиллерсон попал в Вашингтоне «в плохую компанию», однако еще может исправиться.

Путин напомнил, что Рекс Тиллерсон был награжден Орденом Дружбы. «Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Но, надеюсь, что и ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге», – цитирует президента «Газета.Ru».

Российский лидер отметил, что Россия продолжает сотрудничество с компанией ExxonMobil, главой которой ранее был Тиллерсон. Правительство РФ в ближайшее время объявит о решении проблемы, возникшей у ExxonMobil при реализации проекта «Cахалин-1».

Ранее Путин заявил, что Россия планирует взаимодействовать с США в сфере освоения космоса, если этому не помешают «всякие умники» из Вашингтона. В частности, у российской стороны есть интерес к совместному изучению Марса.

Тем временем, американские журналисты предположили, что заменить Тиллерсона на посту Госсекретаря США может постпред при ООН Никки Хейли. «Есть очень серьезные слухи – еще с прошлой недели – что он уходит, а она займет его место», – отметил источник Foreign Policy в правительстве США.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 07.09.17

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