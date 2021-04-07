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Среда, 7 апреля 2021, 11:30 мск

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В Красном море взорвалось иранское судно

В Красном море произошел взрыв на иранском судне. Об этом сообщают местные СМИ.

Грузовое судно Saviz принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Инцидент произошел возле побережья Эритреи в Красном море.

Saviz задействовано в поддержке военных кораблей, которые сопровождают торговые суда. Агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что взорвалась одна из мин, заложенных в корпусе судна.

В свою очередь Al-Arabiya сообщает, что ЧП произошло из-за самодельного взрывного устройства, которое якобы к судну прикрепил израильский диверсант.

США отвергли свою причастность к инциденту. Официальный представитель американского министерства обороны Джессика Макналти заявила, что Пентагон знает о произошедшем. «Мы можем подтвердить, что никакие силы США не были вовлечены в этот инцидент», – сказала Макналти.

Тегеран, Зоя Осколкова

Тегеран. Другие новости 07.04.21

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