российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 апреля 2021, 11:30 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Рябков обозначил условие возвращения российского посла в Вашингтон

Фото: nytimes.com

Возвращение посла РФ в США Анатолия Антонова в Вашингтон в ближайшее время с большой вероятностью не состоится. Решение вопроса зависит от готовности США пойти хотя бы на относительную нормализацию отношений с Россией, сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он отметил, что сроки возвращения дипломата не являются вопросом ближайших дней.

«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут всё же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», – приводит слова Рябкова РИА «Новости».

На данный момент Антонов активно ведет в Москве консультации по вопросам взаимодействия с Вашингтоном в государственных структурах и различных ведомствах.

Напомним, посол РФ в США вернулся в Москву в воскресенье, 21 марта по указанию российских властей. Ранее он посетил российский МИД, где консультации продолжались более двух часов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.04.21

В Красном море взорвалось иранское судно. / Астрономы обнаружили в космосе загадочные взрывы. / «Холодная война»: Россия и США обменялись данными о ядерных арсеналах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Байден предупредил о распространении новых штаммов Covid-19 в США

«Холодная война»: Россия и США обменялись данными о ядерных арсеналах

Осужденный в США российский хакер должен выплатить 20 млн долларов

США утилизируют выполнявшие наблюдательные полеты над Россией самолеты

В США выявили индийский штамм Covid-19 с двойной мутацией

США вводят санкции против Турции за военное сотрудничество с Россией

В Вашингтоне сообщили о готовности к диалогу с Россией по Украине

Business Insider заявил о способности ВМФ России противостоять НАТО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,