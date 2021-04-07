Рябков обозначил условие возвращения российского посла в Вашингтон

Возвращение посла РФ в США Анатолия Антонова в Вашингтон в ближайшее время с большой вероятностью не состоится. Решение вопроса зависит от готовности США пойти хотя бы на относительную нормализацию отношений с Россией, сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он отметил, что сроки возвращения дипломата не являются вопросом ближайших дней.

«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут всё же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», – приводит слова Рябкова РИА «Новости».

На данный момент Антонов активно ведет в Москве консультации по вопросам взаимодействия с Вашингтоном в государственных структурах и различных ведомствах.

Напомним, посол РФ в США вернулся в Москву в воскресенье, 21 марта по указанию российских властей. Ранее он посетил российский МИД, где консультации продолжались более двух часов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.04.21

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