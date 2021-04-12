СМИ: Израиль устроил взрыв на ядерном объекте в Иране

К аварии на ядерном объекте в Натанзе может быть причастен Израиль. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации и разведслужбах.

На заводе, где обогащают уран, произошел взрыв. Иранские власти заявили, что в сети распределения электричества произошла авария, но никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет, причины происшествия устанавливаются.

По данным New York Times, инцидент был следствием тщательно спланированной атаки, к которой причастен «Моссад». Мощный взрыв» привел к разрушению «хорошо защищенной внутренней энергосистемы», которая обеспечивала работу подземных центрифуг, обогащающих уран, пишет издание.

Собеседники газеты утверждают, что этот инцидент нанес серьезный удар по возможностям Ирана обогащать уран. На восстановление полноценной работы объекта в Натанзе уйдет по меньшей мере девять месяцев.

При этом официальных комментариев на эту тему от Израиля и США не поступало. Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является нападением и проявлением «ядерного терроризма».

Тегеран, Зоя Осколкова

Тегеран. Другие новости 11.04.21

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