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Среда, 21 апреля 2021, 16:26 мск

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В Израиле прогремел взрыв на заводе ракетных технологий

Израильские СМИ сообщили в мощном взрыве на заводе ракетных технологий Tomer. Администрация предприятия утверждает, что это были плановые испытания.

Взрыв прогремел в городе Рамла 20 апреля. Местные жители утверждают, что грохот было слышно далеко от эпицентра. На фотографиях, размещенных в соцсетях очевидцами, видно пламя и клубы черного дыма.

В компании Tomer заявили, что на заводе проходили плановые испытания. Хотя на снимках взрыв и выглядит устрашающе, он был полностью контролируемым. Жертв и пострадавших нет.

Как пишет газета Haaretz, на заводе, вероятно, планировали провести обычный эксперимент, но произошла какая-то ошибка. По данным издания, сотрудники службы безопасности и представители компании проводят расследование обстоятельств произошедшего.

Иерусалим, Зоя Осколкова

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