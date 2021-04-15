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Четверг, 15 апреля 2021, 15:08 мск

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В Иране свыше ста раз прерывали показ футбольного матча из-за арбитра-женщины

Фото: Pixabay

Государственный телеканал Ирана более ста раз прервал показ матча чемпионата Англии по футболу. Дело в том, что в кадр попадала арбитр-женщина в шортах и футболке. Об этом сообщает Daily Mail.

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» прошел 11 апреля. Одним из линейных арбитров, обслуживавших игру, выступала Шон Мэсси. Она была одета в традиционную для рефери форму – футболку, шорты и гетры до колена.

Руководство иранского телеканала посчитало, что зрителям не нужно видеть неприкрытые части ног и рук арбитра. Поэтому, когда Мэсси попадала в кадр, вместо нее показывали панорамный вид стадиона «Тоттенхэма».

Зрители подсчитали, что трансляция прерывалась свыше сотни раз.

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