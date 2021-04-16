Жертвами стрельбы в Индиане стали восемь человек

В результате стрельбы на объекте почтовой компании FedEx в американском штате Индиана погибли восемь человек. Об этом сообщила на брифинге представитель полиции Джина Кук.

«После предварительного осмотра территории внутри и около здания мы обнаружили восемь тел с огнестрельными ранениями, они погибли на месте», – цитирует Кук телеканал ABC

По данным правоохранителей, еще не менее семи человек были госпитализированы. Информации о состоянии пострадавших нет, известно лишь, что один из них находится в критическом состоянии.

Кук также уточнила, что стрелявший ликвидирован и не представляет угрозы для общества. Ранее сообщалось, что мужчина мог покончить с собой.

Сообщение о стрельбе в здании FedEx в Индианаполисе поступило в полицию поздно вечером. По словам очевидцев, огонь открыл человек с автоматом. О личности стрелка и его мотивах пока ничего не сообщается.

На место ЧП прибыли около 30 полицейских машин, основная ближайшая автомагистраль была перекрыта в обоих направлениях. Правоохранители обратились к жителям города с просьбой искать альтернативные маршруты.

Индианаполис, Зоя Осколкова

Индианаполис. Другие новости 16.04.21

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