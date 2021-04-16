В США неизвестный открыл стрельбу в здании FedEx

В США неизвестный открыл огонь в здании логистической комании FedEx. Сообщается о большом количестве раненых, передает NBC News.
Инцидент произошел в американском городе Индианаполис, неподалеку от международного аэропорта. Это объект является вторым по величине центром в глобальной сети компании FedEx, там трудятся 4,5 тысячи человек.
По словам очевидцев, огонь открыл мужчина с автоматом. Много людей получили ранения, точное число пострадавших пока неизвестно.
Также есть информация, что стрелок покончил с собой.
Другие детали произошедшего не приводятся. На место ЧП прибыли правоохранители.
Индианаполис, Зоя Осколкова
Индианаполис. Другие новости 16.04.21
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