В США неизвестный открыл стрельбу в здании FedEx

В США неизвестный открыл огонь в здании логистической комании FedEx. Сообщается о большом количестве раненых, передает NBC News.

Инцидент произошел в американском городе Индианаполис, неподалеку от международного аэропорта. Это объект является вторым по величине центром в глобальной сети компании FedEx, там трудятся 4,5 тысячи человек.

По словам очевидцев, огонь открыл мужчина с автоматом. Много людей получили ранения, точное число пострадавших пока неизвестно.

Также есть информация, что стрелок покончил с собой.

Другие детали произошедшего не приводятся. На место ЧП прибыли правоохранители.

Индианаполис, Зоя Осколкова

Индианаполис. Другие новости 16.04.21

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