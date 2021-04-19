Британия готовится ввести закон для защиты от «враждебных» России и Китая

Британские парламентарии подготовили законопроект о защите от «враждебных стран». Поводом для принятия нового закона стала обеспокоенность Лондона действиями Москвы и Пекина, пишет The Times.
«Джонсон полон решимости продолжать эти меры на фоне растущей обеспокоенности деятельностью России и Китая», – сообщило издание.
Предполагается, что новый закон будет работать по схеме, которая действует в США. Каждый работающий от имени иностранного правительства или чиновника должен пройти регистрацию в Минюсте и периодически писать отчеты о своей работе. Планируется, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит законопроект 11 мая, когда королева по традиции выступит с тронной речью.
Там же глава правительства расскажет о поправках в закон о гостайне. По данным издания, обновленный закон можно будет использовать против хакеров, которые работают из-за границы от имени других стран.
Как сообщал «Новый День», российское информационное агентство Sputnik решило отказаться от работы на территории Великобритании из-за «все более враждебной» политической обстановки.
Лондон, Наталья Рязанова
Лондон. Другие новости 19.04.21
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