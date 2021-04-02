«Враждебность» нарастает: российский «Спутник» уходит из Великобритании

Российское информационное агентство Sputnik прекратит работу на территории Великобритании в связи со «все более враждебной» политической обстановкой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИА «Россия сегодня» и газету The Times.

Сотрудники редакции по англоязычному направлению будут работать в Москве и Вашингтоне. «Мы перемещаем редакционную работу по англоязычному контенту Sputnik в Вашингтон и Москву», – сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

Как отмечается, решение принято руководством «в рамках плана реорганизации международного присутствия для более эффективной работы», Sputnik продолжит освещать события в Великобритании, и аудитория будет иметь доступ к этому контенту в прежнем объеме.

По данным газеты The Times, решение связано со «все более враждебной» политической обстановкой в Великобритании, где Россию обвиняют в попытках вмешательства в политические процессы в королевстве.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.04.21

Внезапное решение: чем обернется новое соглашение ОПЕК+. / Минтранс отрицает рост цен на авиабилеты: «Стоимость даже снижается». / Польша отвергла обвинения Nord Stream в провокациях. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»