Суд отложил приговор по делу рейса MH17 до 2022 года

Окружной суд Гааги отложил приговор по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17. В суде заявили, что слушания запланированы на весь 2021 год, передает РИА «Новости».
«Запланировано еще несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. В этом году суд не планирует вынесения приговоров», – заявила судья Мария Кнайф.
По ее словам, в 2021 году у суда еще много работы по этому делу. Рассматривать дело по существу суд начнет 7 июня.
Ранее МИД РФ заявил, что следствие приобщило к делу фальсифицированные видеоматериалы, которые якобы подтверждают вину России в катастрофе. Дипломаты назвали обвинения голословными.
Напомним, Boeing 777 рейса MH17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит в небе над Украиной летом 2014 года. На борту находились 298 человек, и все погибли. Фигурантами дела стали россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Гаага, Наталья Рязанова
Гаага. Другие новости 20.04.21
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