Прокуратура Нидерландов отказалась обсуждать утечку данных по делу рейса MH17

Прокуратура Нидерландов не смогла ответить, как у журналистов оказались записи телефонных разговоров, связанных с делом о крушении рейса MH17. «У нас нет комментариев», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

Накануне Нидерландская вещательная корпорация (NOS) заявила, что прослушала записи телефонных разговоров подозреваемого по делу Сергея Дубинского. Переговоры экс-главы разведки ДНР были записаны украинскими спецслужбами, а подлинность записей подтвердили в Совместной следственной группе (JIT).

«Один из главных подозреваемых в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng», – сообщила NOS в телеэфире.

По данным медиакорпорации, Дубинский узнал о крушении через полчаса после катастрофы со слов сослуживцев. Ему сказали, что сбит украинский истребитель. Только спустя еще два часа он узнал, что в то же время упал малайзийский лайнер. Судя по переговорам, Дубинский был уверен, что истребитель сбил пассажирский лайнер, а после военный самолет сбила выпущенная с земли ракета.

В Нидерландах проходит суд по делу о крушении рейса MH17. Главными подозреваемыми стали россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Напомним, 17 июля 2014 года при крушении летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур лайнера погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Ранее в Кремле заявляли, что суд по МН17 в Нидерландах будет основан на необъективном расследовании. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в свою очередь назвал судебный процесс «политическим судилищем, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию».

Амстердам, Наталья Рязанова

Амстердам. Другие новости 12.04.21

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