Найдены обломки пропавшей индонезийской подлодки

Индонезийские спасатели нашли обломки подводной лодки KRI Nanggala 402 ВМС Индонезии, пропавшей у берегов острова Бали 21 апреля во время учений. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно.

Адмирал заявил, что в ходе сканирования дна в Балийском море удалось установить, что подлодка находится на глубине около 850 метров, что «значительно превышает» ее технические характеристики. Субмарина, пропавшая во время подготовки к торпедной тренировке, рассчитана на погружение до 500 метров.

В ходе пресс-конференции Маргоно сообщил, что спасатели обнаружили несколько предметов с затонувшей подлодки – детали торпедного аппарата, бутылки со смазкой для перископа и молитвенные коврики, передает AP.

«Имея достоверные свидетельства с подводной лодки, мы теперь переходим от фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, когда она считается затонувшей», – сказал адмирал.

Ранее сообщалось, что запас кислорода на пропавшей подлодке, необходимый для жизнедеятельности экипажа, закончился ранним утром в субботу. На борту субмарины находились 53 человека.

Причина гибели субмарины пока неизвестна. В командовании индонезийских ВМС заявляли, что из-за сбоя в электроснабжении подводная лодка не смогла выполнить аварийные процедуры и всплыть на поверхность.

Построенная в Германии дизельная подлодка KRI Nanggala 402 стоит на вооружении Индонезии с 1981 года. Субмарина была одной из пяти подводных лодок в составе ВМС Индонезии.

Накануне сообщалось, что спасатели обнаружили крупный неопознанный объект в районе пропажи подводной лодки. Отмечалось, что находка обладает большим магнетизмом и находится на глубине 50-100 метров. Индонезийские военные отправили на место корабли с гидроакустическими средствами.

Джакарта, Наталья Петрова

Джакарта. Другие новости 24.04.21

Чешский гамбит: кто и зачем спровоцировал громкий антироссийский скандал. / Ученые придумали способ переработки пластика в топливо. / В Иерусалиме готовятся к беспорядкам на улицах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»