Искавшие подлодку спасатели нашли на глубине большой объект

Спасатели обнаружили неопознанный объект в районе пропажи подводной лодки ВМС Индонезии. Находка обладает большим магнетизмом, и военные надеются, что это пропавшая KRI Nanggala-402, пишет The Guardian.

Начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно заверил, что к месту находки уже идет корабль с эхолокатором. Они проверят, что это за предмет и можно ли завершить поиски. Пока известно, что неопознанный объект находится на глубине 50-100 метров недалеко от места погружения субмарины.

В штабе ВМС Индонезии предположили, что лодка могла затонуть на глубину 600-700 м. Это в три раза в три раза больше допустимой для этого судна глубины.

В Австралийском институте подводных лодок предупредили, что спасатели могут оказаться в безвыходном положении, если подлодка ушла на 600 м и больше. Большинство спасательных систем рассчитаны только на глубину 600 м, а на большей могут просто не сработать, даже если выдержат давление.

Как сообщал «Новый День», в поисках KRI Nanggala-402 участвуют 21 боевой корабль, пять самолетов и три подлодки. И еще два судна идут на помощь от Австралии. Военные предположили, что субмарина ушла на дно глубоководной траншеи Бали. Запасов кислорода при отключенной энергии экипажу хватит до субботнего вечера.

KRI Nanggala-402 с 53 военными на борту перестала выходить на связь около трех часов ночи 21 апреля.

Джакарта, Наталья Рязанова

Джакарта. Другие новости 23.04.21

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