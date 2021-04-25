Затонувшая в Индонезии подлодка распалась на части, все 53 члена экипажа погибли

Поисковая команда нашла на дне возле индонезийского острова Бали пропавшую в Балийском море подводную лодку KRI Nanggala 402. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на командование Вооруженных сил Индонезии. По заявлению военных, все находившиеся на борту субмарины 53 человека погибли.

Начальник военно-морского штаба (KSAL) страны адмирал Юдо Маргоно сообщил, что затонувшая подлодка распалась на три части. Обломки обнаружены на глубине 838 метров.

По словам адмирала, в ходе поисковых работ были найдены внутренние части подлодки – руль субмарины, обломки корпуса, а также спасательный костюм, сообщает DetikNews.

Ранее сегодня президент Индонезии Джоко Видодо объявил подлодку погибшей. Он выступил со специальным видеобращением. По словам главы государства, попытки спасти членов экипажа прекращены. Президент назвал моряков «патриотами, охранявшими суверенитет страны».

Накануне в ВМС Индонезии заявили, что подлодка утонула и находится на глубине около 850 метров, что значительно превышает ее технические характеристики. Субмарина рассчитана на погружение до 500 метров. Отмечалось, что спасатели обнаружили несколько предметов с затонувшей подлодки – детали торпедного аппарата, бутылку со смазкой для перископа и молитвенные коврики.

Подводная лодка пропала 21 апреля у побережья острова Бали в ходе учений. Связь с субмариной пропала во время подготовки к торпедным пускам. В ходе поисковой операции в районе предполагаемого исчезновения подлодки было обнаружено масляное пятно.

Построенная в Германии дизельная подлодка KRI Nanggala 402 стоит на вооружении Индонезии с 1981 года. Субмарина была одной из пяти подлодок в составе ВМС Индонезии.

Джакарта, Наталья Петрова

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