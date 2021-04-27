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Вторник, 27 апреля 2021, 15:31 мск

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Начиненная взрывчаткой лодка атаковала порт в Саудовской Аравии

Лодка, груженная взрывчаткой, атаковала порт на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, был атакован порт города Янбу-эль-Бахр, где сходятся несколько нефтепроводов и газопроводов. При этом военные уничтожили лодку «в соответствии с правилами ведения боевых действий», заявил представителя арабской коалиции полковник Турка аль-Малик.

Предприятия частной охраны считают, что инцидент может стать причиной нарушений транспортного судоходства в этом районе.

Атака произошла на фоне взаимных атак Ирана и Израиля, а также боевых действий в Йемене, где задействованы силы Саудовской Аравии. Впрочем, йеменские повстанцы не стали брать на себя ответственность за случившееся в Янбу-эль-Бахре.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

Эр-Рияд. Другие новости 27.04.21

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