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Воскресенье, 2 мая 2021, 12:57 мск

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В Иране на химическом заводе прогремели взрывы

На химическом предприятии в Иране прогремело несколько взрывов и возник пожар. По предварительным данным, пострадали двое сотрудников экстренных служб.

Инцидент произошел в городу Кум. На химическом заводе компании «Молдан» произошли взрывы и возник мощный пожар, пламя очень быстро распространялось. Часть сотрудников пришлось эвакуировать.

Как сообщает иранское телевидение, для тушения на место прибыли 150 сотрудников экстренных служб и 20 автомобилей. Огонь повредил две машины пожарных, в результате чего пострадали два человека.

В настоящее время пожар ликвидировали. Выясняются причины произошедшего. По словам представителя пожарной службы провинции Хамида Курейми, благодаря оперативности удалось избежать распространения огня по всей промзоне.

Тегеран, Зоя Осколкова

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