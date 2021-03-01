ЧП в Подмосковье: на химзаводе «Ростеха» произошел взрыв, есть погибшие

В Подмосковье 47-летняя женщина погибла в результате взрыва на химическом заводе. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

ЧП произошло в Краснозаводске на территории химического завода. Предварительно установлено, что хлопок произошел в результате детонации неустановленного взрывоопасного вещества в момент, когда сотрудница отбирала пробы для центра заводской лаборатории. В результате женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

Как уточняют «Вести.ru», ЧП произошло около 8 часов утра. В результате «технологической вспышки» в помещении выбило все стекла и двери. По данным спасателей, распространения химических веществ не произошло.

Краснозаводский химзавод производит сигнальные и осветительные средства, средства защиты летательных аппаратов, антитеррористические средства по госзаказу для министерства обороны, МВД и других силовых структур. Кроме этого, предприятие выпускает патроны для охотничьих и спортивных ружей, а также фейерверки и салюты. Входит в состав государственной корпорации «Ростех».

Москва, Александра Быстрицкая

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