российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 марта 2021, 20:04 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

ЧП в Подмосковье: на химзаводе «Ростеха» произошел взрыв, есть погибшие

В Подмосковье 47-летняя женщина погибла в результате взрыва на химическом заводе. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

ЧП произошло в Краснозаводске на территории химического завода. Предварительно установлено, что хлопок произошел в результате детонации неустановленного взрывоопасного вещества в момент, когда сотрудница отбирала пробы для центра заводской лаборатории. В результате женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

Как уточняют «Вести.ru», ЧП произошло около 8 часов утра. В результате «технологической вспышки» в помещении выбило все стекла и двери. По данным спасателей, распространения химических веществ не произошло.

Краснозаводский химзавод производит сигнальные и осветительные средства, средства защиты летательных аппаратов, антитеррористические средства по госзаказу для министерства обороны, МВД и других силовых структур. Кроме этого, предприятие выпускает патроны для охотничьих и спортивных ружей, а также фейерверки и салюты. Входит в состав государственной корпорации «Ростех».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.03.21

Федот Тумусов: «Эсеры» готовятся разрушить в Госдуме монополию «Единой России». / Впервые в истории: экс-президент Франции приговорен к реальному сроку заключения. / Депутатам Мосгордумы придется сдавать декларации по-новому. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья увезли из «Матросской тишины»

В Подмосковье мать и младенец погибли после домашних родов в ванной

ЧП в Подмосковье: мужчина и двое детей погибли в пожаре

В Подмосковье педофил напал на подростка

Рабочие мусорного полигона под Сергиевым Посадом нашли трехмесячный плод мужского пола

В строительном вагончике в Подмосковье обнаружены пять трупов

ЧП в Подмосковье: семья отравилась газом – трое погибших, один ребенок в реанимации

Афера в подмосковном доме-интернате: детей год кормили плохим мясом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, ЧП в Подмосковье,