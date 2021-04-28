В Китае несколько человек пострадали из-за утечки хлорного газа

В Китае произошла утечка хлорного газа на одном из химических предприятий. Об этом сообщает портал Panpay.

Инцидент произошел в городе Чанчжоу. В правоохранительные органы поступили жалобы от местных жителей на едкий запах в воздухе. Выяснилось, что на химическом предприятии были повреждены коммуникации, из-за чего произошла утечка хлорного газа.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причиной аварии стали работы по демонтажу здания на заброшенной части территории химического завода.

Есть информация, что несколько человек пострадали, их число не уточняется. Проводится расследование.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 28.04.21

Альпаки могут вырабатывать антитела к коронавирусу. / «Прекращаем огонь» – Зеленский признал, что Минские соглашения не изменить. / На Украине объявлен срочный сбор командующих войсками – из-за «агрессивных действий России». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»