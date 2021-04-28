«Под подозрением шестеро россиян»: Болгария нашла «российский след» во взрывах на оружейных складах

Прокуратура Болгарии заявила о сходстве в четырех взрывах на оружейных складах и заводах по производству боеприпасов, произошедших в стране в период с 2011 по 2020 годы. В причастности к взрывам ведомство заподозрило шестерых граждан России. Об этом в среду заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева. На этих объектах хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. В результате взрывов были уничтожены оружие и боеприпасы, предназначенные для экспорта в Грузию и на Украину.

«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и Украину», – заявила Милева (цитата по ТАСС). По ее словам, данные расследования позволяют сделать «обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах». Представитель прокуратуры сообщила, что в ходе расследования инцидентов установлено, что шестеро российских граждан были в Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и покушения на Гебрева. В настоящее время, по словам Милевой, ведется сбор доказательств «о совершении российскими гражданами тяжкого преступления».

Первый взрыв произошел 12 ноября 2011 года на складе, где хранились вооружения, предназначенные для экспорта в Грузию. Второй и третий взрывы прогремели в 2015 году, четвертый – в 2020-м. В ходе этих инцидентов пострадали как склады с готовой военной продукцией, так и цех по производству боеприпасов.

Покушение на Гебрева, по данным болгарской прокуратуры, было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.

Надзорное ведомство подозревает, что инциденты со взрывами могут иметь отношение к попытке отравления Гебрева.

Напомним, 17 апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва обвинения чешской стороны отвергла. Обвинения в адрес России спровоцировали громкий дипломатический скандал. Прага объявила 18 сотрудников посольства РФ в Чехии персонами non grata за мнимую связь со спецслужбами. В ответ Россия выслала из страны 20 чешских дипломатов.

София, Наталья Петрова

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