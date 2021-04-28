«Все идет к тому, что мы убили и эрцгерцога Фердинанда»: Лавров отреагировал на обвинения Болгарии

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявления прокуратуры Болгарии о якобы причастности российских граждан к четырем взрывам на оружейных складах и заводах в стране в период с 2011 по 2020 годы.

«Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет», – сказал министр на пресс-конференции после встречи с руководителем МИД Мексики Марсело Эбрардом (цитата по RT).

Лавров также заявил, что Болгария в своих обвинениях «вдруг сейчас, после того как в Чехии спохватились о событиях 2014 года», решила перещеголять чехов и «заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу». «Либо они все это время знали, что происходило, но по каким-то причинам не предавали это гласности», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Убийство австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда произошло 28 июня 1914 года, с него началась Первая мировая война.

Ранее сегодня прокуратура Болгарии заявила, что подозревает шестерых граждан России в причастности к четырем взрывам, произошедшим на оружейных складах и заводах страны, с целью сорвать поставки вооружений в Грузию и на Украину.

В Болгарии также заявили, что контактируют с Прагой по возможной связи между взрывами в Болгарии и взрывами в Чехии в 2014 году.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.04.21

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