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Вторник, 4 мая 2021, 11:06 мск

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Штат Нью-Джерси обещал жителям пиво за прививку от Covid-19

Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи предложил каждому жителю штата бокал пива за участие в вакцинации. Награду сможет получить любой гражданин старше 21 года, который подтвердит, что сделал прививку от Covid-19.

«Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в течение мая и принесет подтверждающий это документ в одну из участвующих в программе пивоварен, получит бесплатное пиво», – объявил Мерфи во время пресс-конференции, видео которой опубликовано в Twitter.

Власти Нью-Джерси планируют до конца июня повысить число привитых жителей до 4,7 млн человек. До мая полную вакцинацию от Covid-19 прошли 3,2 млн жителей штата с населением в 8,8 млн.

Как сообщал «Новый День», медицинские работники Хабаровска накануне Пасхи дарили десяток яиц хабаровчанам старше 60 лет за сделанную прививку от Covid-19.

Трентон, Наталья Рязанова

Трентон. Другие новости 03.05.21

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