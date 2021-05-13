У 130 американских дипломатов и военных выявили повреждения мозга

Более 130 американских граждан, работавших за рубежом, пострадали в результате загадочных атак. Среди жертв оказались дипломаты, военные и разведчики. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на слова официальных лиц.

Впервые о проблеме сообщалось около пяти лет назад. Тогда проблемы со здоровьем испытывали американцы на Кубе и в Китае. В Гаване дипломаты США подверглись, предположительно, аномальному звуковому воздействию.

Позже стало известно о подобных атаках на американских граждан в Европе и Азии. Также сообщалось о нескольких случаях внутри США. Однако, по мнению источников, эти инциденты являются последствиями того, что произошло с пострадавшими сотрудниками за рубежом. По данным газеты, степень повреждения мозга у людей варьируется от головных болей до мыслей о самоубийстве.

Расследование странных нападений проводилось еще при экс-президенте США Дональде Трампе, но закон о защите данных о здоровье не дал Белому дому доступ к нужной информации. Теперь произошедшим заинтересовалась администрация Джо Байдена. В ЦРУ было создано специальное подразделение, которое занимается сбором данных о новых инцидентах. Замдиректора ведомства Дэвид Коэн назначен ответственным за расследование причин повреждений мозга у американских дипломатов и военных.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.05.21

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