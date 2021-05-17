Премьер-министр Чехии отрицал работу над несколькими версиями взрывов в Врбетице

Главы правительства и Минюста Чехии опровергли заявление президента страны Милоша Земана о нескольких версия произошедшего в Врбетице в 2014 году. Оба настаивают, что другого вероятного виновника, кроме России, никто не ищет.

«Полиция расследует одну версию. Не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий», – сказал глава кабмина Чехии Андрей Бабиш в эфире радио Frekvence 1.

Он допустил, что во время расследования в 2014 году подозревали несколько причин взрывов на складах с оружием. Теперь следствие сосредоточено только на одной версии, и это Бабиш объяснил главе государства.

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова также опровергла слова президента о том, что следователи ищут доказательства иных версий, кроме одной.

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность агентов российской военной разведки ГРУ», – цитирует ее ТАСС.

Ранее в эфире радио Frekvence 1 президент Милош Земан рассказал, что расследование взрывов в Врбетице движется в нескольких направлениях. Со ссылкой на министра юстиции он предположил, что происшествие должно было скрыть недостачу.

«Не являюсь сторонником одной версии. Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», – заявил глава государства в интервью.

Как сообщал «Новый День», Прага заявила, что Россия должна ей 47 млн долларов компенсации за последствия взрывов в Врбетице.

Напомним, происшествие в Врбетице стало причиной кризиса в отношениях двух стран. В середине апреля Чехия обвинила Россию в подготовке взрыва на складе боеприпасов, но российский МИД назвал обвинения голословными и возмутительными. На основе своих подозрений официальная Прага выслала 18 сотрудников российского посольства, а ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Россия внесла Чехию в список недружественных стран наряду с США.

Прага, Наталья Рязанова

Прага. Другие новости 17.05.21

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