В Китае первый человек заразился птичьим гриппом H10N3

Медики зарегистрировали первое в мире заражение человека птичьим гриппом H10N3. Случай зафиксирован в китайской провинции Цзянсу, передает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Заражение произошло в конце апреля. 41-летний житель города Чжэньцзян обратился к врачу с жалобами на высокую температуру, которая держится несколько дней. Его отправили в стационар, провели анализы и отправили результаты в национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

28 мая специалисты установили, что мужчина заразился именно H10N3. Врачи наблюдали за всеми, кто с ним контактировал, но заболевших нет. Сам мужчина уже выздоровел и почти готов к выписке из больницы.

В Госкомитете отметили, что H10N3 обладает низкой патогенностью и ранее не передавался человеку. Анализ генома показал, что этот штамм точно произошел от птиц.

Напомним, в конце февраля Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения данные о первом случае заражения человека новым штаммом птичьего гриппа A(H5N8). Заболели семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года была вспышка инфекции у птиц. Люди переболели в легкой форме, все выздоровели. Вирус не передавался от человека к человеку.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 01.06.21

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