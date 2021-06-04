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Пятница, 4 июня 2021, 21:12 мск

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Евросоюз ввел дополнительные авиасанкции против Белоруссии

Фото: официальный сайт компании «Белавиа»

Европейский союз принял решение о запрете полетов в своем воздушном пространстве для самолетов белорусских авиакомпаний, которые также не смогут воспользоваться услугами аэропортов государств ЕС. Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Решение принято в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, которое, как считают в ЕС, «ставит под угрозу безопасность полетов». ЕС осудил задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги, которые летели на этом лайнере в Вильнюс.

Ранее лидеры стран ЕС по итогам обсуждения инцидента рекомендовали членам Евросоюза запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Ряд государств поддержали это решение.

Брюссель, Светлана Антонова

Брюссель. Другие новости 04.06.21

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