Власти Малайзии ищут заболевших Covid-19 с помощью дронов

Полиция Малайзии выпустила на улицы дронов, чтобы находить людей с высокой температурой. Это стало еще одной мерой прости распространения коронавируса в стране, пишет The Guardian.

Дроны кружат над улицами на высоте 20 метров. Когда находят человека с жаром, зажигают красную лампочку, чтобы дать сигнал оператору.

Министр здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла заявил, что большинство пациентов заражаются в общественных местах. Власти пока не отменили самоизоляцию, и только два члена семьи могут выходить из дома за продуктами, лекарствами в ближайшие торговые точки.

Как сообщал «Новый День», в середине января король Малайзии Абдулла Султан Ахмад Шах ввел чрезвычайное положение из-за массового заражения Covid-19. Режим ЧП продлится до 1 августа, если власти не сумеют остановить рост заболеваемости. За весь период пандемии в Малайзии выявили более 616,8 тыс. случаев коронавируса.

Куала-Лумпур, Наталья Рязанова

Куала-Лумпур. Другие новости 07.06.21

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