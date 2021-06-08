«Надо иметь свое»: Лукашенко поручил запустить производство стрелкового оружия

В Белоруссии нужно наладить выпуск собственного стрелкового оружия, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он призвал не надеяться на «заморского дядю».

Лукашенко выслушал доклад о развитии военно-промышленного комплекса страны от замглавы кабмина Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса. И сразу же внес свои коррективы, заявив, что нужно открыть собственное производство стрелкового оружия. Президент отметил, что оружие нужно каждой семье для защиты.

«Мы не собираемся кого-то побеждать… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия… Надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», – цитирует главу государства его пресс-служба.

Глава Госкомвоенпрома отметил, что производство вооружения идет под давлением со стороны «коллективного Запада», иногда из-за зависти. Лукашенко согласился с ним, добавив, что давление может увеличиться.

«Это естественно. Никто не согласится с тем, что где-то какая-то Беларусь будет вооружаться, да еще и собственное оружие будет производить», – сказал президент.

Ранее социолог Евгений Копатько спрогнозировал, что коллективный Запад усилит давление на все постсоветское пространство. Западные страны уже активизировали свою деятельность в отношении Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдовы, Армении, Средней Ази, и ситуация будет только ухудшаться.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 08.06.21

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