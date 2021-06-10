Жители Гонконга могут получить золотые слитки и Rolex за прививку от Covid-19

Крупные бизнесмены организовали лотерею для жителей Гонконга, которые пройдут вакцинацию от коронавируса. Общая стоимость предложенных призов превысила 14 млн долларов, пишет South China Morning Post.

Некоторые призы внесли в призовой фонд и политические деятели. Сделавшие прививку граждане получат шанс выиграть как крупные призы, так и лоты поменьше. В призовом фонде: квартира, чай редкого сорта, автомобиль Tesla, часы Rolex с бриллиантами, золотые слитки, несколько iPhone, 60 тыс. бесплатных авиабилетов и купонов на бесплатное проживание в отеле, скидочные купоны.

Как сообщал «Новый День», власти американского штата Нью-Джерси предложили каждому жителю старше 21 года бокал пива за участие в вакцинации. А вот хабаровчанам старше 60 лет, сделавшим прививку от коронавируса накануне Пасхи, городские власти дарили десяток куриных яиц.

Гонконг, Наталья Рязанова

Гонконг. Другие новости 10.06.21

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