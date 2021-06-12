Госсекретарь США заявил о поддержке российского народа и поздравил с Днем России

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России. И заявил о стремлении Вашингтона к «конструктивному взаимодействию» с Москвой.

«Праздник знаменует важный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 года, когда она провела первые свободные, открытые и справедливые выборы. Декларация о государственном суверенитете России признала суверенитет народов России и гарантировали их права и равную защиту», – отметил Блинкен.

Он заявил, что США настроены на диалог и стабилизацию двусторонних отношений. Вашингтон поддерживает стремление «российского народа» к мирному сотрудничеству.

«Мы твердо привержены поддержке российского народа и его стремление сотрудничать с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес», – добавил политик.

Напомним, двусторонние отношения России и США ухудшились настолько, что Штаты вошли в список недружественных для РФ государств. Американский генерал в отставке Бен Ходжес призвал Белый дом общаться с Кремлем только с позиции силы. По его мнению, Россия понимает только такой подход и сами никогда не отступают.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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