Генерал из США призвал Белый дом говорить с Россией с позиции силы

Черное море – граница соперничества между Россией и Западом, и США лучше иметь свою стратегию поведения в черноморском регионе, заявил американский генерал в отставке Бен Ходжес. Он призвал Белый дом строить отношения с Россией с позиции силы.

Ходжес разочарован первыми шагами администрации президента США Джо Байдена в отношениях с Россией. По мнению военного, с Москвой нельзя вести переговоры по важным моментам, потому что русские никогда не отступают.

«Они заинтересованы только в победе. Они могут остановиться, но потом продолжают действовать… С ними нужно бороться с позиции силы. Они будут недовольны, но это все, что они уважают», – сказал генерал в интервью National Review.

Он отметил, что России и США в будущем придется вести большие проекты бок о бок, например, в Арктике.

Напомним, Россия внесла США в список недружественных государств и запретила нанимать персонал на своей территории. В ответ МИД США сократил численность сотрудников дипмиссий на российской территории на 75%.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 02.06.21

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