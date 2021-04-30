Посольство США в Москве прекратит выдачу всех виз, кроме дипломатических

США на 75% сократят штат своих сотрудников в посольстве в России. Перечень консульских услуг также будет урезан до минимума, сообщили в дипмиссии.

«С 12 мая посольство США в Москве сокращает количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз, выдаваемых в случае истечения срока их действия, в случаях, связанных с жизнью или смертью», – сообщается на сайте посольства США в России.

В дипмиссии добавили, что прекращают обработку не-иммиграционных виз для недипломатических поездок, а предоставление экстренных услуг может быть ограничено. Также посольство перестанет оказывать нотариальные услуги, менять паспорта США с истекшим сроком и выдавать другие документы своим согражданам.

Кроме того, штат дипмиссии будет сокращен на 75%. Причина – запрет российских властей для посольства США принимать на работу россиян и граждан третьих стран.

Как сообщал «Новый День», 17 апреля Россия отреагировала на новые санкции США и высылку своих дипломатов обещанием ужесточить правила работы американских дипмиссий. Одной из ответных мер стал запрет на найм в посольство россиян и других иностранцев, сокращение числа краткосрочных командировок для американских дипломатов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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