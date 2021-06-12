Байден поговорит с прессой отдельно от Путина после саммита

Президент США Джо Байден намерен провести отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле попросили не делать выводов о планах глав государств на встречу в связи с этой новостью.

Представитель Белого дома заявил, что без Путина американский лидер сможет более ясно объясниться со «свободной прессой», пишет Reuters.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что отказ от совместной пресс-конференции не говорит, что стороны мало чего ожидают от будущей встречи глав государств.

«Абсолютно не говорит. Скорее всего, это практика американского президента. Президент Путин по завершении переговоров так же выйдет отдельно на общение с прессой», – цитирует Пескова РБК.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал не ждать прорыва в отношениях двух стран после российско-американского саммита. Министр ожидает, что президенты обменяются мнениями об угрозах, которые видят для своих стран.

«Мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц это важно», – сказал Лавров.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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