В Иране предотвратили попытку диверсии на атомном объекте

На объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку совершения диверсии. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Операцию провели иранские спецслужбы. Название объекта не разглашается. Известно лишь, что инцидент произошел в пригороде города Кередж – административного центра расположенной в центральной части страны провинции Альборз.

Отмечается, что в результате никто не пострадал, жертв избежали благодаря жестким мерам безопасности. Также злоумышленникам не удалось причинить материального ущерба.

Иранские правоохранительные органы проводят расследование. Происшествие власти расценивают как попытку воспрепятствовать мирной ядерной деятельности Ирана.

Тегеран, Зоя Осколкова

Тегеран. Другие новости 23.06.21

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