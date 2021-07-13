В Ираке 114 человек стали жертвами пожара в ковидарии

Около 114 человек погибли и более 50 пострадали в результате пожара в больнице для больных коронавирусом в городе Эн-Насирия иракской провинции Ди-Кар. Многие жертвы умерли от удушья, потому что не были подключены к ИВЛ, сообщает Al Arabiya со ссылкой на национальный Минздрав.

Пожар случился вечером 12 июля. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с кислородными баллонами. Три баллона взорвались, вызвав сильный пожар. Огонь быстро охватил здание, разделенное на комнаты легковоспламеняющимися сэндвич-панелями.

Сразу после пожара число погибших составляло 52 человек, пострадавших – более 70. За несколько часов количество умерших выросло до 114 человек.

На улицах возникли стихийные митинги. Министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал в отставку. Ведет расследование инцидента. В стране объявлен траур.

Как сообщал «Новый День», в конце апреля 82 человека погибли, 110 пострадали во время пожара в отделении интенсивной терапии больницы для больных коронавирусом в Багдаде. Причиной также назвали взрыв кислородного баллона.

Эн-Насирия, Наталья Рязанова

Эн-Насирия. Другие новости 13.07.21

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