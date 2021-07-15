Мэр Майами рассказал об обсуждении военными США удара по Кубе

Американские военные обсуждают возможность и место удара по Кубе, заявил мэр американского Майами Фрэнсис Суарес. Он же призвал власти США не отказываться от идеи военных действий в соседней стране на фоне идущих там протестов.

Суарес считает, что Белый дом должен рассмотреть возможность «военных действий» на Кубе в составе коалиции. Вариант бомбардировки островного государства «нельзя попросту отвергать», сказал мэр Майами в эфире телеканала Fox News.

«Соединенные Штаты вовлекались в самые разные ситуации по всему миру, трудно представить, что сейчас не будет никакого вмешательства со стороны США, когда события происходят в 90 милях» – заявил политик.

Позже для MSNBC он пояснил, что не смог бы выбрать цель для авиаудара, но для этого в США есть разведка.

«Я не выступаю за ту или иную конкретную стратегию. Такие решения принимали бы военные. И я уверен, предаются ли они огласке или нет, но такие обсуждения ведутся в настоящее время», – заявил Фрэнсис Суарес.

Как сообщал «Новый День», протестные акции на Кубе начались 11 июля на фоне высокой заболеваемости коронавирусом. Протестующие были недовольным антиковидными мерами, а власти Кубы обвинили США в подстрекательстве к митингам через кампанию в соцсетях.

Белый дом США предупредил руководство Кубы о недопустимости применения насилия к мирным демонстрантам, которые «осуществляют свои общечеловеческие права».

Накануне один демонстрант погиб, еще несколько протестующих и сотрудников полиции были ранены во время стычки участников митинга с властями.

Майами, Наталья Рязанова

Майами. Другие новости 15.07.21

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