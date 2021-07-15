Верховная Рада Украины одобрила отставку главы МВД

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Только семь человек высказались против его желания уволиться.

Во время заседания 291 депутат поддержал решение уволить главу МВД Украины. Результаты голосования опубликованы на странице парламента в соцсети.

Вопрос рассматривался в Верховной раде, поскольку парламент назначает и увольняет всех членов правительства, кроме министра иностранных дел и министра обороны.

Как сообщал «Новый День», 13 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку, не уточнив причины увольнения. Аваков был назначен на пост в начале 2014 года и после смены президента остался на своей должности.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 15.07.21

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