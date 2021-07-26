В ЕС предрекли рост опасностей в мире после пандемии

Пандемия изменила ситуацию на международной арене, и после победы над коронавирусом мир станет более опасным. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель связал это с ростом неравенства.

«Это будет более опасный мир… более неравный, более азиатский и более цифровой», – цитирует политика ТАСС.

После окончания пандемии многие конфликты обострятся. По мнению Борреля, главная напряженность будет исходить от противостояния США и Китая.

Кроме того, власти Евросоюза понимают, что после первой пандемии возможны и другие. Руководства союза и стран-участниц обсуждают, какие меры могут принять для защиты от новых угроз.

Напомним, замглавы МИД КНР Се Фэн обвинил американские власти в создании дипломатии принуждения, поскольку США попирает международное право ради своей выгоды. Дипломат отметил, что Америка не признает ни одну страну за равную Штатам.

Мадрид, Наталья Рязанова

Мадрид. Другие новости 26.07.21

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