Украина уже несколько лет пользуется российским газом и после запуска «Северного потока-2» может остаться без топлива. Даже при сохранении минимального транзита в стране вероятен дефицит газа, заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Он напомнил, что «мифический» европейский газ – топливо из России, которое Украина берет из транзитной трубы. При объеме поставок 15-20 млрд кубометров Киев может быстро ощутить нехватку газа.

«Все закончится через пару лет такой вещью: мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа», – предрек Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.

Он обвинил украинские власти, что они «нагло обманывают» население насчет истинного положения дел.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что российская сторона выполнит все обязательства по сделке 2019 года. договор о транзите был заключен на пять лет, из которых прошло только полтора года. Киев потребовал от Германии и ЕС добиться сохранения транзита российского газа через Украину на 15 лет в объеме 45-50 млрд кубов в год после запуска трубопровода «Северный поток-2».

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 28.07.21

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