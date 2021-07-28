Непривитым жителям Кувейта запретили покидать страну

Власти Кувейта вводят запрет на выезд за границу для всех граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Новые правила начнут действовать с 1 августа, сообщили в Главном управлении гражданской авиации.

Прививка должна быть сделана вакциной, которую одобрил национальный Минздрав. Справку о вакцинации не будут требовать только у детей до 16 лет, беременных женщин и тех, кто покажет документ о медотводе.

Все прибывающие в страну должны пройти тестирование на Covid-19 и останутся в семидневном карантине, если тест будет положительным.

Напомним, подобные ограничения уже анонсировали власти Саудовской Аравии. С 9 выехать из страны смогут только полностью привитые граждане или переболевшие полгода назад и дети до 12 лет.

Как сообщал «Новый День», в середине июля администрация Орска в Оренбургской области призвала горожан не ездить за пределы региона и даже в соседние города. Власти объяснили это сложной эпидемиологической обстановкой.

Эль-Кувейт, Наталья Рязанова

Эль-Кувейт. Другие новости 28.07.21

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