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NewDayNews.ru

Среда, 28 июля 2021, 09:56 мск

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Непривитым жителям Кувейта запретили покидать страну

Власти Кувейта вводят запрет на выезд за границу для всех граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Новые правила начнут действовать с 1 августа, сообщили в Главном управлении гражданской авиации.

Прививка должна быть сделана вакциной, которую одобрил национальный Минздрав. Справку о вакцинации не будут требовать только у детей до 16 лет, беременных женщин и тех, кто покажет документ о медотводе.

Все прибывающие в страну должны пройти тестирование на Covid-19 и останутся в семидневном карантине, если тест будет положительным.

Напомним, подобные ограничения уже анонсировали власти Саудовской Аравии. С 9 выехать из страны смогут только полностью привитые граждане или переболевшие полгода назад и дети до 12 лет.

Как сообщал «Новый День», в середине июля администрация Орска в Оренбургской области призвала горожан не ездить за пределы региона и даже в соседние города. Власти объяснили это сложной эпидемиологической обстановкой.

Эль-Кувейт, Наталья Рязанова

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