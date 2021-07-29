Сенаторы США поставили властям ультиматум из-за «Северного потока-2»

Группа сенаторов из республиканской партии настаивает на новых ограничениях против строительства трубопровода «Северный поток-2». Они пригрозили блокировать назначения в Минфин США, если правительство и Белый дом не вернутся к санкционной политике.

Письмо в адрес министра финансов Джанет Йеллен подписали 12 сенаторов из банковского комитета. Всего в нем 24 члена, и для принятия решений важен перевес даже в один голос.

Сенаторы заявили, что запуск газопровода для поставок российского газа в Европу усилит влияние президента РФ Владимира Путина на европейские страны.

«Газопровод «Северный поток-2» напрямую несет ущерб интересам нацбезопасности США и наших союзников и партнеров. Он дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей российской агрессии», – цитирует письмо Bloomberg.

Как сообщал «Новый День», 22 июля Германия и США подписали соглашение, по которому Америка откащалась от дальнейших санкций против «Северного потока-2» в ответ Германия гарантировала свои усилия для защиты интересов Украины после запуска газопровода.

Сразу после сделки американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что будет блокировать всех выдвиженцев Белого дома на дипломатические посты, пока США не объявит о новых санкциях.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 29.07.21

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