Боевики объявили о захвате центра провинции Нимруз в Афганистане

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» захватили столицу одной из афганских провинций, город Зарандж. Очевидцы сообщают, что большая часть столицы провинции Нимруз сдалась без боя.
«Сегодня днем резиденция губернатора провинции, здание управления полиции и многие другие объекты в Зарандже попали в руки моджахедов. Оставшиеся районы очищаются», – заявил официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади в соцсети.
Журналист Рухолла Омар Афгани уточнил, что штаб полиции пока не захвачен. Позже сообщили, что и это здание оказалось под контролем талибов.
Боевики использовали для захвата города технику, которую бросили уходящие американские войска. Талибы обосновались в резиденции губернатора и уже выпустили сотни заключенных из местной тюрьмы.
Напомним, 31 июля возобновились бои между талибами и правительственными войсками на окраине третьего по величине города в Афганистане – Герата.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 06.08.21
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