Боевики объявили о захвате центра провинции Нимруз в Афганистане

Боевики запрещенного в России движения «Талибан» захватили столицу одной из афганских провинций, город Зарандж. Очевидцы сообщают, что большая часть столицы провинции Нимруз сдалась без боя.

«Сегодня днем резиденция губернатора провинции, здание управления полиции и многие другие объекты в Зарандже попали в руки моджахедов. Оставшиеся районы очищаются», – заявил официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади в соцсети.

Журналист Рухолла Омар Афгани уточнил, что штаб полиции пока не захвачен. Позже сообщили, что и это здание оказалось под контролем талибов.

Боевики использовали для захвата города технику, которую бросили уходящие американские войска. Талибы обосновались в резиденции губернатора и уже выпустили сотни заключенных из местной тюрьмы.

Напомним, 31 июля возобновились бои между талибами и правительственными войсками на окраине третьего по величине города в Афганистане – Герата.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.08.21

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