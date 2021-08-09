Власти Китая наказали более 30 чиновников за новую вспышку Covid-19

В Китае более 30 должностных лиц разного уровня были наказаны или сняты с должности на фоне новой вспышки коронавируса. Власти страны обвинили чиновников в четырех пострадавших провинциях в медленном реагировании на изменение эпидобстановки, пишет Global times.

Так, за вспышку в Нанкине, столице провинции Цзянсу, наказаны 15 чиновников. С должностей сняты вице-мэр города, глава городской комиссии по здравоохранению и глава противоэпидемических мероприятий местного аэропорта.

Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в провинциях Хэнань, Цзянсу, Хунань и Хубэй. На 8 августа в КНР выявили 125 новых больных коронавирусом, из них 94 в континентальной части страны.

Как сообщал «Новый День», «нулевым пациентом» во вспышке в Нанкине стала уборщица самолета, прилетевшего из России. 20 июля объявлено о вспышке, 29 июля в городе подтвердили 185 случаев Covid-19.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 08.08.21

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