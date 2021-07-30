Вспышка коронавируса в китайском городе Нанкин началась с уборки самолета из России

В городе Нанкин в восточной провинции Цзянсу КНР произошла локальная вспышка коронавирусной инфекции. Расследование показало, что «нулевым пациентом» стала уборщица, которая обрабатывала самолет, прилетевший из России.

О локальной вспышке в Нанкине было объявлено 20 июля. У нескольких сотрудников городского международного аэропорта Лукоу обнаружили коронавирус. К 29 июля в городе подтвердили 185 случаев Covid-19, пишет Paper со ссылкой на городской центр по контролю и профилактике заболеваний.

Воздушную гавань закрыли как для внутренних, так и международных рейсов. 21 июля была запущена кампания массового тестирования на коронавирус всех 9 млн жителей Нанкина. Горожан также попросили не уезжать без особой необходимости.

Собранные данные показали, что первым инфицированным стала уборщица, которая проводила санитарную обработку салона самолета рейса CA910 из Москвы авиакомпании Air China. Предполагается, что работница нарушила правила личной дезинфекции после уборки.

Шанхай, Зоя Осколкова

Шанхай. Другие новости 30.07.21

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