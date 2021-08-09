Лукашенко пообещал «очень скоро» уйти с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен вскоре покинуть пост. Он попросил не гадать о преемнике, потому что на эту должность могут подойти 15-20 человек.

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», – сказал глава государства во время встречи с журналистами. Стенограмма опубликована на его официальном сайте.

Лукашенко добавил, что на пост президента могут претендовать около двух десятков человек. Но он не станет называть преемника, потому что главу государства должен выбрать народ.

«Они все на виду, кто может быть президентом. У нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты… Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом», – заявил Лукашенко.

Как сообщал «Новый День», президент Белоруссии отрицал слухи о возможной передаче власти внутри семьи. Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с сыновьями их будущее в политике и на посту главы государства.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 09.08.21

Это саботаж и отравление отношений: президент Хорватии обрушился с критикой на Боснию и Герцеговину. / Трое россиян погибли при наводнениях в западной Германии. / Власти Китая наказали более 30 чиновников за новую вспышку Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»